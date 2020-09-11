На период карантина в Киевской области ввели новый запрет

Как сообщает Politeka со ссылкой на официальный сайт КОДА, запрещено проведение концертов, кроме тех, которые проводят учреждения культуры в собственных помещениях, и для которых концертная деятельность в течение последнего года является основным видом деятельности.

Областная комиссия на время действия карантина также запретила проведение дискотек, работу развлекательных заведений (ночных клубов) и деятельность заведений общественного питания во время организации досуга – ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и тому подобное.

Впрочем, при условии соблюдения карантинных ограничений эти заведения могут продолжать работать.

Напомним, в Киеве решено ввести дополнительные карантинные ограничения после распределения новых эпидемиологических зон в Украине.

10 сентября стало известно, какие карантинные ограничения будут действовать в разных регионах страны уже с 14 сентября. Об этом в своем Фейсбук сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.







«Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. С 00 часов 00 минут 14 сентября (в понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование», - написал он.



В частности, стало известно, что Киев попал в «оранжевую зону».