Громадський діяч Андрій Пальчевський розповів про те, що його політсила збирається зробити в Києві та інших містах України

Він висловився про плани партії "Перемога Пальчевського" у своєму відеозверненні в Facebook, передає Politeka.net (щоб подивитися, скрольте сторінку до кінця).

Громадський діяч висловився про недоброзичливців, які паплюжать його ім'я. За словами Андрія Пальчевського, незважаючи на всі потуги злих язиків, він має намір прийти до влади, щоб кардинально поліпшити життя українців, і вже знає, як це зробити.

"Замість кави захопився читанням гидот і всякого лайна, яке ллється на мою сиву голову з вуст постійно діючих вже останні 20 років прислужників олігархату на телебаченні, на радіо і так далі. Хочу сказати: триндите, гадюки, закордонні і не дуже. Ми як обіцяли в Києві, так і побудуємо чотири станції метро, п'ять шкіл на рік, 14 дитячих садків, дамо надбавки пенсіонерам. Я зроблю все, кістьми ляжу для того, щоб це сталося. Це стосується не тільки столиці, а й усіх тих областей, куди зайде "Перемога Пальчевського", а таких буде більше. Ці ж нехай триндять потихеньку - час їх прийшов", - заявив Андрій Пальчевський.

нехай триндять гадюки! а мы построим)!! Gepostet von Андрей Пальчевский am Donnerstag, 10. September 2020

Раніше громадський діяч запропонував вплачувати всім пенсіонерам додаткову допомогу з міських бюджетів.

Нагадаємо, що Пальчевський розкрив справжню причину можливого скасування виборів.

Як повідомляла Politeka, Андрій Пальчевський розкрив масштаби розкрадання грошей українців: "а не хочете створити партію"Слуги олігарха"?"

Також Politeka писала, що Андрій Пальчевський розповів, з чого почне змінювати Київ на краще.