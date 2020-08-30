Напередодні місцевих виборів, які пройдуть в Україні восени, жителі Києва визначилися з симпатіями серед кандидатів на посаду мера столиці

Як передає Politeka.net, з 13 по 15 липня ГО "Центр суспільного розвитку "ІНТЕР-АКЦІЯ" провела соцдослідження у столиці. У киян запитували, кого вони бачать у кріслі градоначальника міста, і які партії, на їхню думку, повинні потрапити до Київради.

Згідно з даними опитування, жителі Києва в практично рівній мірі підтримують чинного мера столиці Віталія Кличка, а також лідера політичної сили "Перемога Пальчевського" Андрія Пальчевського. Різниця в підтримці становить близько 1%. Так, за Кличка готові віддати голоси 23,8% киян, а за Пальчевського – 22,7%. Відзначається, що з минулої осені рейтинг Кличка просів на 5%. Пальчевський же за цей час, навпаки, наростив підтримку. Як пояснив голова ГО "ІНТЕР-АКЦІЯ" Юрій Лагутов, рейтинг мера Києва просів через те, що він не виконав обіцянки. Вплинули на рішення людей також махінації з будівництвом мостів і скандали з його заступниками.

Крім цього, до рейтингу потрапили Микола Томенко (Рідна країна) з 10,5% підтримки, Ігор Смешко ("Сила і честь") – 5,7%, Андрій Білецький ("Національний корпус") – 5,5% та інші.

Розклад серед партій трохи відрізняється. Згідно з опитуванням, до Київради можуть потрапити "Європейська солідарність" (за них готові проголосувати 16% киян), "Слуга народу" – 14,7% і "Перемога Пальчевського" – 14,0%. А ось партія Кличка "Удар" не зуміла потрапити до трійки лідерів симпатій серед політичних сил.

Нагадаємо, що Кличко і Пальчевський у лідерах на посаду мера Києва, - телеграм-канал Шрайк.

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