Громадський діяч Андрій Пальчевський встиг пожити в трьох районах столиці, ознайомившись з головними проблемами місцевих жителів

Як передає Politeka.net, про попередні результати своїх "подорожей" лідер політсили "Перемога Пальчевського" розповів в ефірі ток-шоу "Пульс" на телеканалі "112".

"Мене повезли в будинок, в якому 39 видів грибка - це особлива гордість нашої мерії сьогодні. Там 39 видів грибка, які повільно, але впевнено вбивають жителів цього будинку. Мені було соромно", - заявив Пальчевський, згадавши, що встиг пожити на Троєщині, Дарниці та Борщагівці, і що наступною локацією буде місто Ірпінь - "хоч і не Київ, але майже".

Крім того Пальчевський поспілкувався з мешканцями Борисполя та Броварів.

"530 тисяч людей щодня з цих міст їздять до Києва. Це їм доводиться переїжджати через мости, а киянам, які живуть в Києві, доводиться чекати, поки група цих людей на транспорті особистому або громадському, нарешті, докотять до місця свого працевлаштування. Причому ця тенденція, як ви розумієте, буде рости", - зазначив експерт.

Основна проблема, яку зараз спостерігає громадський діяч, - це активізація влади напередодні виборів - за останні місяці похапцем робиться все те, що повинно було бути зроблено протягом всіх п'яти років.

"У мене є пропозиція ввести загальнодержавну політику заборонити мерам міст і міським радам проводити в останні шість місяців каденції інфраструктурні зміни. Ви розумієте, бюджети виділяються щороку: міста повинні розвиватися поступально щорічно, а не за принципом, щоб зберегти владу, давайте замордуємо людей протягом п'яти років, награбуємо ці гроші, а потім будемо по-тихеньку видавати тушонкою або гречкою бабусям і заодно пофарбуємо пару мостів. А ми повинні були на початку будь-якої каденції будь-якого мера отримати чітке бачення, що буде зроблено з містом за п'ять років...", - підсумував Пальчевський.

Нагадаємо, що Пальчевський запропонував родині президента переїхати на Троєщину: "щоб відключили водичку на три тижні, сміття вивозили ночами".

Як повідомляла Politeka, Пальчевський закликав президента відреагувати на свавілля в Україні: "якщо Зеленський не застосує владу, буде...".

Також Politeka писала, що Андрій Пальчевський звернувся до українців перед виборами: "треба показати владі, що вона веде нас не туди!".