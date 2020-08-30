Накануне местных выборов, которые пройдут в Украине осенью, жители Киева определились с симпатиями среди кандидатов на пост мэра столицы

Как передает Politeka.net,с 13 по 15 июля ОО "Центр общественного развития "ИНТЕР-АКЦИЯ" провела социсследование в столице. У киевлян спрашивали, кого они видят в кресле градоначальника города, и какие партии, по их мнению, должны попасть в Киевраду.

Согласно данным опроса, жители Киева в практически равной степени поддерживают действующего мэра столицы Виталия Кличко, а также лидера политической силы "Перемога Пальчевського" Андрея Пальчевского. Разница в поддержке составляет около 1%. Так, за Кличко готовы отдать голоса 23,8% киевлян, а за Пальчевского – 22,7%. Отмечается, что с прошлой осени рейтинг Кличко просел на 5%. Пальчевский же за это время, наоборот, нарастил поддержку. Как объяснил глава ОО "ИНТЕР-АКЦИЯ" Юрий Лагутов, рейтинг мэра Киева просел из-за того, что он не выполнил обещания. Повлияли на решение людей также махинации со строительством мостов и скандалы с его заместителями.

Кроме этого, в рейтинг попали Николай Томенко (Рідна країна) с 10,5% поддержки, Игорь Смешко ("Сила и честь") – 5,7%, Андрей Билецкий ("Національний корпус") – 5,5% и другие.

Расклад среди партий немного отличается. Согласно опросу, в Киевраду могут попасть «Европейская солидарность» (за них готовы проголосовать 16% киевлян), «Слуга народа» – 14,7% и «Перемога Пальчевского» – 14,0%. А вот партия Кличко «Удар» не сумела попасть в тройку лидеров симпатий среди политических сил.

Напомним, что Кличко и Пальчевский в лидерах на пост мэра Киева, - телеграмм-канал Шрайк.

Как сообщала Politeka, Пальчевский раскрыл, почему в Украине процветают "откаты" и кто в этом виноват: "Так легко получать деньги...".

Также Politeka писала, что Пальчевский, пожив в разных районах Киева, дал властям ценный совет: "У меня есть предложение ввести общегосударственную...".