У Києві після чергової сильної зливи залило під'їзд однієї з багатоповерхівок

Про це інформує Politeka з посиланням на відео, розміщене у Facebook спільнотою Київ Оперативний.

Повідомляється, що дощова вода потоками заливає сходи і стіни третього під'їзду будинку номер 26б по вулиці Отто Шмідта.

Судячи з кадрів, людям доводиться ходити буквально по воді.

"Як правильно вирішити проблему? Втомилися писати в 15-51, ЖЕК, депутатам, в адміністрацію. Ніхто проблему вирішувати не береться", - скаржиться один з мешканців вищезгаданого будинку.

Користувачі активно відреагували на даний інцидент, постраждалим мешканцям дають різноманітні поради. Деякі коментатори з сарказмом заявляють, що всього цього не може бути, тому що Віталій Кличко – "кращий мер".

"Берете і робите самі! Тільки так братик, тільки так! Перекрийте дах, зазвичай все так і роблять. Чекати будете довго. Відремонтувати за свій рахунок а чеки віднести в свій жек в рахунок оплати за квартплату було вже таке. Проблему буде вирішено в найближчий термін. Вашу вулицю буде переіменовано на більш патріотичну. Не дякуйте. Це не правда. У нас самий кращий заходів. Ви про що?",- пишуть люди.

Politeka повідомляла, що кілька районів столиці затопило після сильного дощу. Раніше в Києві пройшов сильний дощ, що супроводжувався ураганним вітром, у зв'язку з чим були грунтовно підтоплені будинки і цілі вулиці. Кияни масово звертаються зі скаргами на забиті ливневки і протікають дахи в Контактний центр 15-51.

Зокрема, зі звернень стало відомо, що на проспекті Романа Шухевича, 22 дощ затопив будинок, в будинку по вулиці Зої Гайдай, 6 протікав дах. Така ж доля спіткала дах будинку 39 по вулиці Закревського. На проспекті Шухевича будинок 12-а після зливи затопило водою, а на вулиці Стальського забиті зливостоки не дають воді йти з проїжджої частини.

На відрядження по Україні своїх співробітників Київрада може витратити майже 2,5 млн гривень. Це випливає з результатів тендерів, що проводяться КМДА цього року. Причому, в названу суму входить оплата алкоголю і обідів.

Так, у техзавданні тендеру сказано, що його мета – надати Замовнику послуги кейтерингу, організувати урочисті обіди та вечері, проведення прийомів, фуршетів у київських ресторанах та інших закладах громадського харчування. Обов'язкова наявність на цих фуршетах лляних скатертин, меню іноземними мовами і спеціально підготовленого персоналу. В меню повинні бути гарячі і холодні закуски, салати, рибні та м'ясні страви, десерти з розрахунку 800 грам на людину. Що стосується напоїв, то на одну людину передбачено 75 г віскі, коньяку, 150 г горілки, вина, шампанське, мартіні.

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