В столице коммунальные службы удивили странным ремонтом ямы около канализационного люка

Об этом информирует Politeka, ссылаясь на информацию сообщества Киев сейчас в Telegram.

Судя по снимкам, дорожные рабочие решили не "заморачиваться" и провал в асфальте у канализационного люка закрыли кусками бетона и большими камнями.

Сообщается, что горе-ремонт сделан на территории Укртелекома.

"Дыра в асфальте на территории "Укртелекома" до ремонта и после. Какой вариант вам нравится больше?", – иронизируют авторы фотографии.

Politeka сообщала, что в Киеве улицы и дороги решили чистить с помощью специального шампуня. Данное нововведение будет осуществляться по время жаркой погоды. Специалисты считают, что это позволит уменьшить испарение вредных веществ от разогретого палящим солнцем асфальта.

Также утверждается, что кроме избавления от гряди и пыли, шампунь не позволит покрытию деформироваться под Солнцем. Особенно это актуально для магистралей, на которых зафиксирован интенсивный трафик.

В Киеве остается высоким уровень загрязнения воздуха в приземном слое атмосферы. Согласно данным исследований, проведенных на стационарных постах Киева, в воздухе зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций вредных для здоровья веществ.

Так, количество взвешенных веществ (пыли) в полтора раза превышает норму на проспекте Победы, Бессарабской площади, улице Каунасской, площади Победы.

В Киеве маршрутка потеряла колеса на полном ходу, видео: "Вместе с задней осью".

Кличко с Комарницким хотят "распилить" еще 200 млн грн из столичного бюджета, - блогер.

Новая обходная дорога влетит киевлянам в копеечку, детали: "В 10 раз дороже, чем в ЕС".