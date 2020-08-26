В Киеве после очередного сильного ливня залило подъезд одной из многоэтажек

Об этом информирует Politeka со ссылкой на видео, размещенное в Facebook сообществом Киев оперативный.

Сообщается, что дождевая вода потоками заливает лестницу и стены третьего подъезда дома номер 26Б по улице Отто Шмидта.

Судя по кадрам, людям приходится ходить буквально по воде.

«Как правильно решить проблему? Устали писать в 15-51, ЖЕК, депутатам, в администрацию. Никто проблему решать не берется», – жалуется один из жильцов вышеупомянутого дома.

Пользователи активно отреагировали на данный инцидент, пострадавшим жильцам дают разнообразные советы. Некоторые комментаторы с сарказмом заявляют, что всего этого не может быть, потому что Виталий Кличко – "лучший мэр".

"Берёте и делаете сами! Только так братишка, только так! Перекройте крышу, обычно все так и делают. Ждать будете долго. Отремонтировать за свой счёт а чеки отнести в свой жек в счёт оплаты за квартплату было уже такое. Проблему буде вирішено в найближчий термін. Вашу вулицю буде переіменовано на більш патріотичну. Не дякуйте. Це не правда. У нас самий кращий мер. Ви про що?", – пишут люди.

Politeka сообщала, что несколько районов столицы затопило после сильного дождя. Ранее в Киеве прошел сильный дождь, сопровождавшийся ураганным ветром, в связи с чем были основательно подтоплены дома и целые улицы. Киевляне массово обращаются с жалобами на забитые ливневки и протекающие крыши в контактный центр 15-51.

В частности, из обращений стало известно, что на проспекте Романа Шухевича, 22 дождь затопил дом, в доме по улице Зои Гайдай, 6 протекла крыша. Такая же участь постигла крышу дома 39 по улице Закревского. На проспекте Шухевича дом 12-а после ливня затопило водой, а на улице Стальского забитые ливнестоки не дают воде уходить с проезжей части.

На командировки по Украине своих сотрудников Киевсовет может потратить почти 2,5 млн гривен. Это следует из результатов тендеров, проводимых КГГА в этом году. Причем, в названную сумму входит оплата алкоголя и обедов.

Так, в техзадании тендера сказано, что его цель – предоставить заказчику услуги кейтеринга, организовать торжественные обеды и ужины, проведение приемов, фуршетов в киевских ресторанах и других заведениях общепита. Обязательно наличие на этих фуршетах льняных скатертей, меню на иностранных языках и специально подготовленного персонала. В меню должны быть горячие и холодные закуски, салаты, рыбные и мясные блюда, десерты из расчета 800 грамм на человека. Касаемо напитков, то на одного человека предусмотрено 75 г виски, коньяка, 150 г водки, вина, шампанское, мартини.

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