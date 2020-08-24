Стало відомо про чергове замінування станції київського метрополітену

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба метрополітену.

Повідомляється, що їм надійшла інформація про нібито замінування станції метро "Хрещатик".

"Увага! Станцію Хрещатик + пересадку закрито для проведення перевірки. Надійшов анонімний дзвінок про мінування", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі Київського метрополітену додали, що про відкриття станції метро повідомлять після проведення перевірки.

"Через повідомлення про мінування столичну станцію метро "Хрещатик" тимчасово закрили. Як повідомили нашому журналісту правоохоронці, зараз проводяться необхідні перевірки на предмет виявлення небезпечних предметів. Поки нічого подібного не знайшли",-додали в Telegram-каналі Pavlovsky News.

Варто відзначити, що поруч зі станцією метро Хрещатик в даний момент проходять урочисті заходи за участю перших осіб країни з нагоди 29-ї річниці Незалежності України.

Зокрема, на Софійській площі з промовою виступав глава держави Володимир Зеленський.

На урочистому заході також були присутні Арсен Аваков, Денис Шмигаль, Віталій Кличко, Максим Степанов та інші топ-політики.

Паралельно в Києві проходить "Марш Захисників України", на який вийшли тисячі людей. Люди скандують патріотичні гасла і йдуть колонами від станції метро "Університет" у бік центру столиці.

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