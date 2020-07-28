Появились подробности ЧП в метро Киева
Как передает Politeka.net, снимок произошедшего опубликовал журналист Денис Иванеско на своей странице в соцсети.
«Метро без света. Первый раз такое вижу. Поезда ходят. Доуправлялись( Этому городу нужен новый герой», - прокомментировал он ситуацию.
Отметим, поздно вечером 27 июля из-за аварийного отключения в Киеве без света остался метрополитен – в нем погасли лампы, и пассажиры были вынуждены подсвечивать себе дорогу с помощью мобильных телефонов.
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Света какое-то время не было на станции "Льва Толстого". При этом поезда метро ходили. Звучала сирена.
В это же время отключили свет в переходе между станциями "Хрещатик" и "Майдан Независимости" – люди шли, подсвечивая себе мобильными.
«Как такое вообще может быть?!», «Как такое вообще может быть?!», «Это картина пост-апокалипсиса», «Классно, что придумали смартфоны (с фонариком)», «Помню раз, в 90-х, ехали с папой в метро, и вдруг погас свет, поезд стал в туннеле. Стояли минут 10 так точно. Жутковато», - комментируют ЧП пользователи сети.
Свет исчез также в торгово-развлекательном центре Ocean Plaza. Из-за этого даже пришлось эвакуировать посетителей на улицу. В ТЦ River Mall также были перебои со светом.
Наземный электротранспорт тоже остановился. Не работали светофоры. Регуляторов движения тоже не было.
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