Стало известно об очередном заминировании станции киевского метрополитена

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба метрополитена.

Сообщается, что им поступила информация об якобы заминировании станции метро "Крещатик".

"Внимание! Станцию Крещатик + пересадку закрыто для проведения проверки. Поступил анонимный звонок о минировании", - говорится в сообщении.

В пресс-службе киевского метрополитена добавили, что об открытии станции метро сообщат после проведения проверки.

"Из-за сообщения о минировании столичную станцию метро "Крещатик" временно закрыли. Как сообщили нашему журналисту правоохранители, сейчас проводятся необходимые проверки на предмет выявления опасных предметов. Пока ничего подобного не нашли", - добавили в Telegram-канале Pavlovsky News.

Стоит отметить, что рядом со станцией метро Крещатик в данный момент проходят торжественные мероприятия с участием первых лиц страны по случаю 29-й годовщины Независимости Украины.

В частности, на Софийской площади с речью выступал глава государства Владимир Зеленский.

На торжественном мероприятии также присутствовали Арсен Аваков, Денис Шмыгаль, Виталий Кличко, Максим Степанов и другие топ-политики.

Параллельно в Киеве проходит "Марш защитников Украины", на который вышли тысячи человек. Люди скандируют патриотические лозунги и идут колоннами от станции метро "Университет" в сторону центра столицы.

Напомним, пассажиры сцепились в метро из-за отсутствия маски, видео

Как сообщала Politeka, ЧП в метро: началась паника и давка, поезда экстренно остановили

Также Politeka писала, что ЧП в метро Киева напугало пассажиров: появились кадры, «первый раз такое вижу»