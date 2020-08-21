На відрядження по Україні своїх співробітників Київрада може витратити майже 2,5 млн гривень
Це випливає з результатів тендерів, що проводяться КМДА цього року, пише Politeka з посиланням на видання Вести.
Причому, в названу суму входить оплата алкоголю і обідів.
Так, у техзавданні тендеру сказано, що його мета – надати Замовнику послуги кейтерингу, організувати урочисті обіди та вечері, проведення прийомів, фуршетів у київських ресторанах та інших закладах громадського харчування.
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Обов'язкова наявність на цих фуршетах лляних скатертин, меню іноземними мовами і спеціально підготовленого персоналу.
В меню повинні бути гарячі і холодні закуски, салати, рибні та м'ясні страви, десерти з розрахунку 800 грам на людину. Що стосується напоїв, то на одну людину передбачено 75 г віскі, коньяку, 150 г горілки, вина, шампанське, мартіні.
У перекушування входять закуски, напої та десерти. Серед закусок варто відзначити сендвічі, бургери, бутерброди, канапе, розстегаї, хачапурі і профітролі з паштетом.
Повідомляється також, що у Кличка вже визначилися з переможцем тендеру. Компанія" Київський супутник " готова виконати всі умови чиновників за 1,8 млн гривень.
Столичні перевізники хочуть підвищити вартість проїзду в маршрутках. Про це інформує Politeka з посиланням на відкритий лист меру Києва Віталію Кличку, розміщений Громадською спілкою "АСОЦІАЦІЯ ПЕРЕВІЗНИКІВ міста Києва та Київської області" у Facebook.
Так, у листі приватні перевізники нарікають на те, що до введення карантинних заходів київські маршрутки за день перевозили майже мільйон пасажирів, сьогодні ж це число впало до 450 тисяч (практично в два рази).
Крім цього, перевізники стверджують, що витрати збільшилися у зв'язку з тим, що необхідно купувати маски для водіїв маршруток і дезінфікуючі засоби для рухомого складу.
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