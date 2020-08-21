На командировки по Украине своих сотрудников Киевсовет может потратить почти 2,5 млн гривен

Это следует из результатов тендеров, проводимых КГГА в этом году, пишет Politeka со ссылкой на издание Вести.

Причем, в названную сумму входит оплата алкоголя и обедов.

Так, в техзадании тендера сказано, что его цель – предоставить заказчику услуги кейтеринга, организовать торжественные обеды и ужины, проведение приемов, фуршетов в киевских ресторанах и других заведениях общепита.

Обязательно наличие на этих фуршетах льняных скатертей, меню на иностранных языках и специально подготовленного персонала.

В меню должны быть горячие и холодные закуски, салаты, рыбные и мясные блюда, десерты из расчета 800 грамм на человека. Касаемо напитков, то на одного человека предусмотрено 75 г виски, коньяка, 150 г водки, вина, шампанское, мартини.

В перекусы входят закуски, напитки и десерты. Среди закусок стоит отметить сэндвичи, бургеры, бутерброды, канапе, расстегаи, хачапури и профитроли с паштетом.

Сообщается также, что у Кличко уже определились с победителем тендера. Компания "Киевский спутник" готова выполнить все условия чиновников за 1,8 млн гривен.

Столичные перевозчики хотят повысить стоимость проезда в маршрутках. Об этом информирует Politeka со ссылкой на открытое письмо мэру Киева Виталию Кличко, размещенное общественным союзом "Ассоциация перевозчиков города Киева и Киевской области" в Facebook.

Так, в письме частные перевозчики сетуют на то, что до введения карантинных мер киевские маршрутки за день перевозили почти миллион пассажиров, сегодня же это число упало до 450 тысяч (практически в два раза).

Помимо этого, перевозчики утверждают, что расходы увеличились в связи с тем, что необходимо покупать маски для водителей маршруток и дезинфицирующие средства для подвижного состава.

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