У Києві вулиці і дороги вирішили чистити за допомогою спеціального шампуню

Про це інформує Politeka з посиланням на повідомлення у Facebook комунального підприємства "Київавтодор".

Так, повідомляється, що дане нововведення буде здійснюватися за час спекотної погоди. Фахівці вважають, що це дозволить зменшити випаровування шкідливих речовин від розігрітого палючим сонцем асфальту.

Також стверджується, що крім позбавлення від гряди і пилу, шампунь не дозволить покриттю деформуватися під сонцем. Особливо це актуально для магістралей, на яких зафіксовано інтенсивний трафік.

У Кличка кажуть, що на київські автодороги виведені більше п'ятдесяти поливальних автомобілів, які миють тротуари і проїжджу частину звичайною водою. Також задіяні і Спецавтомобілі, що поливають вулиці шампунем.

Politeka писала, що жителям Києва не припала до смаку ідея нової велодоріжки на Набережному шосе. У прес-службі Департаменту транспортної інфраструктури КМДА заявили, що вивчається можливість установки пандусів замість сходів в підземному переході в Старонаводницькому парку біля спуску зі Співочого поля і моста Метро, а також облаштування ліфта біля підземного пішохідного переходу біля пам'ятника Магдебурзького права.

Однак, у жителів столиці дана ідея не викликала захоплення. На їхню думку, нерозумно вкладати гроші в проект, який буде незручний більшості киян і гостей міста. Користувачі в коментарях пишуть, що для відпочинку на лавках, встановлених біля жвавої траси, людям будуть потрібні протигази і беруші. Також Кияни вимагають повернення трамвая 5-го маршруту, який до 2011 року курсував уздовж набережної.

Національний художній музей України в Києві закрили для відвідувачів. Про це повідомив у Facebook міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Закрили музей для відвідування у зв'язку з тим, що біля будівлі обвалився портик.

За словами міністра, ситуація з ремонтом музею – критична. Ткаченко має намір звернутися до Кабінету міністрів з проханням про виділення додаткового фінансування на ремонтні роботи.

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