Українська компанія Dronarium за допомогою дрона підняла над Києвом прапор Білорусі

Про це повідомляється на сторінці компанії в Facеbook, передає Politeka.

У компанії заявили, що не можуть обійти стороною події в Білорусі, які супроводжували виборчий процес.

"Тисячі громадян були позбавлені права вільно обирати через недопуск опозиційних кандидатів на вибори. Арешти людей, які просто ходять вулицями-все це змусило громадян сумніватися в офіційній статистиці виборчого процесу і попередніх результатах голосування, які озвучила влада", – заявляють в Dronarium.

У зв'язку з цим, компанія вирішила підтримати волевиявлення громадян Білорусі, піднявши в небо над Києвом прапор цієї країни.

"Українці на власному досвіді відчули всю агресію влади під час Революції Гідності, наша компанія не могла не відреагувати на події в Білорусі. Сьогодні ми знову в небі-тепер з прапором Білорусі, щоб висловити свою позицію і показати людям там свою підтримку", – додали в Dronarium.

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Politeka писала, що жителі Харкова 10 серпня вийшли на площу з прапорами Республіки Білорусь і плакатами з написом " Живе Білорусь!", "Гець тарган вусатий" і " тримайтеся Сябри!".

"У білорусів зараз те ж положення, що і у нас в 2014 році. Ми бажаємо, щоб наші брати білоруси відстояли свою незалежність, і нарешті позбулися своєї совкової спадщини", - розповів харків'янин.

У мережі показали, що чекає учасників протестів у Білорусі, затриманих силовиками. Відповідне відео опублікував телеграм-канал NEXTA Live.

На кадрах, знятих з вікна квартири по сусідству з жовтневим РВВС Мінська видно, як уздовж бетонного паркану обличчям вниз і з руками за спиною лежать десятки затриманих громадян, а навколо них снують правоохоронці в масках. Один з них сидить на стільці перед людьми, інші ж по одному заводять затриманих в будівлю.

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