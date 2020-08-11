Украинская компания Dronarium с помощью дрона подняла над Киевом флаг Беларуси

Об этом сообщается на странице компании в Facеbook, передает Politeka.

В компании заявили, что не могут обойти стороной события в Беларуси, которые сопровождали избирательный процесс.

"Тысячи граждан были лишены права свободно избирать из-за недопуска оппозиционных кандидатов на выборы. Аресты людей, которые просто ходят по улицам - все это заставило граждан сомневаться в официальной статистике избирательного процесса и предварительных результатах голосования, которые озвучила власть", – заявляют в Dronarium.

В связи с этим, компания решила поддержать волеизъявление граждан Беларуси, подняв в небо над Киевом флаг этой страны.

"Украинцы на собственном опыте ощутили всю агрессию власти во время Революции Достоинства, наша компания не могла не отреагировать на события в Беларуси. Сегодня мы снова в небе – теперь с флагом Беларуси, чтобы выразить свою позицию и показать людям там свою поддержку", – добавили в Dronarium.

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"У беларусов сейчас то же положение, что и у нас в 2014 году. Мы желаем, чтобы наши братья беларусы отстояли свою независимость, и наконец избавились от своего совкового наследия", - рассказал харьковчанин.

В сети показали, что ждет участников протестов в Беларуси, задержанных силовиками. Соответствующее видео опубликовал телеграмм-канал NEXTA Live.

На кадрах, снятых из окна квартиры по соседству с Октябрьским РОВД Минска видно, как вдоль бетонного забора лицом вниз и с руками за спиной лежат десятки задержанных граждан, а вокруг них снуют правоохранители в масках. Один из них сидит на стуле перед людьми, остальные же по одному заводят задержанных в здание.

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