У Києві на Подільському мосту викрали 12 нових вант

Про це інформує Politeka з посиланням на повідомлення у Facebook Київського міського голови Віталія Кличка.

За даними мера, ці ванти, які повинні були тримати конструкцію Подільсько-Воскресенського мосту, місто отримало від німецького виробника.

"Молоді люди спортивної статури, у складі приблизно 15 осіб, одягнені в Спецодяг дорожників, відтіснили і заблокували співробітників охорони мостового переходу. Нападники загнали на міст дві вантажівки і автокран, завантажили і вивезли з будівельного майданчика 12 нових вант", – обурюється Кличко.

За його словами, через деякий час замовнику будівництва прийшов лист від одного з субпідрядників, в якому той пише про бажання забрати ванти.

Столичний мер називає дії підрядників і субпідрядників нахабним саботажем, через який терміни будівництва затягнуться.

Politeka писала, що столичний фунікулер закрився на ремонт практично на місяць. Так, згідно з інформацією, фунікулер закрили на ремонт до 21 серпня. На вході можна помітити відповідне оголошення.

Однак жителі і гості Києва дивуються, чому фунікулер закрили на ремонт саме зараз, адже на їхню думку, відремонтувати цей зручний вид транспорту можна було раніше, коли в місті діяв карантин, транспорт не ходив, а багато киян сиділи по домівках.

Мер Києва Віталій Кличко з метою передвиборчого піару планує пустити з'їзди з Подільського мосту не на Троєщину, а на Русанівські сади всупереч очікуванням киян. Таку інформацію оприлюднив політичний експерт Віктор Таран.

"Ситуація навколо лівобережних з'їздів з Подільсько-Воскресенського мостового переходу є однією з найгарячіших на даний момент. Про неї точаться суперечки як в експертному середовищі, так і серед депутатів Київради. Однак київській владі і особисто меру Віталію Кличку не варто забувати, що в першу чергу в таких важливих моментах треба орієнтуватися на думку громади, киян. ",- підкреслив політолог.

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