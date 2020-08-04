У Києві правоохоронці оголосили в розшук неповнолітню Олександру Лісову

Про це інформує Politeka з посиланням на Facebook-сторінку столичної поліції.

Повідомляється, що дівчина пішла з дому в понеділок, 3 серпня і на сьогоднішній день так і зв'язалася зі своїми батьками.

Киянка звернулася до Подільського управління поліції р. Києва та повідомила про зникнення своєї доньки.

"Жінка повідомила, що вранці повернулася з роботи і виявила відсутність дочки, Лісовий Олександри Олександрівни, 2004 року народження. Зв'язку з нею немає, її телефон вимкнений", – йдеться у повідомленні.

На вигляд дівчині 14-15 років, зріст 150 см, Олександра повної статури, у неї середньої довжини волосся чорного кольору з рожевими пасмами, дівчина користується окулярами для зору.

На момент зникнення була одягнена у чорну футболку, світлі штани, на ногах – чорні кросівки.

Всім, у кого є інформація про місцезнаходження Александдры Лісовий, прохання негайно телефонувати за телефонами: (063) 075 62 23 або 102.

Politeka писала, що минулого тижня на території Одеської області пропали 27 дітей. Саме стільки заяв про зникнення неповнолітніх було подано до правоохоронних органів за період з 27 липня по 2 серпня поточного року.

У прес-службі ГУНП в Одеській області зазначили, що всі вони були знайдені і повернені батькам. Крім того, минулого тижня тридцять шість осіб були притягнуті до адміністративної відповідальності за невиконання батьківських обов'язків.

У Харкові пропала дівчина 2002 року народження. Катерина Ігнатова 28 липня пішла з лікарні, розташованої на Салтівському шосе в Харкові, в якій перебувала на лікуванні, передає Politeka.net з посиланням на інформацію ГУ Нацполиции в Харківській області. Прикмети зниклої: зріст 155 сантиметрів, довге чорне волосся, пластина на зубах.

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