Меру Києва Віталію Кличко порекомендував "стати на милиці" відомий американський політтехнолог Пол Манафорт

Як передає Politeka, таку думку висловив блогер Михайло Шнайдер на своїй сторінці в соцмережі.

Він нагадав, що нещодавно Кличко різко зашкутильгав і почав з'являтися в громадських місцях, на зустрічах і на засіданні Київської міської ради з милицями.

"У зв'язку з цим він розповідав досить таки каламутну історію про те, що нібито пошкодив ахіллове сухожилля, коли ловив хуліганів. Так ось, насправді ті самі хулігани виявилися борцями з поширенням наркотиків, і не просто розмальовували стіни графіті, а зафарбовували адреси з продажу дурі. Природно, кияни обурилися такою поведінкою мера - адже він не тільки публічно відчитав активістів, а й здав одного з них в поліцію", - зазначив Шнайдер.

Саме після цього, за словами блогера, виникла ідея з милицею - нібито мер столиці є потерпілим у всій цій ситуації, а значить і претензії йому пред'являти якось зовсім ніяково.

"Ну а тепер найцікавіше. За моєю інформацією, походити з милицею нашому мерові порадив один дуже відомий американський політтехнолог, який вже працював з ним в 2014 Році. Ви напевно вже здогадалися, хто? Звичайно ж це - Пол Манафорт. Який був засуджений в США за тяжкі злочини ще в березні 2019 року", - заявив Шнайдер.

За його словами, в травні цього року Манафорт через важку ситуацією з поширенням COVID-19 вийшов під домашній арешт.

"І ось тепер знову, як і шість років тому, дає Кличко свої цінні поради", - резюмував блогер.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко затримав АТОвця і "майданівця", які розмальовували стіни, та зняв це на відео.

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