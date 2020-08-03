Раніше чоловіка вже судили за хуліганство

Чоловік, розбив у суботу, 1 серпня обладнання системи пропуску на Труханів острів, пояснив свої дії

Про це інформує Politeka з посиланням на прес-службу столичної поліції.

Повідомляється, що правопорушника, який був у нетверезому стані, не сподобалося обладнання автоматичної системи. Чоловік пояснив свої дії тим, що йому нібито не сподобалася система обмеженого доступу авто і контролю швидкості і взагалі вони встановлені протизаконно.

"Тому він вирішив розгромити його і інші технічні засоби, встановлені поруч", – повідомили поліцейські.

Чоловіка, який на пункті в'їзду на Труханівський острів зруйнував шлагбаум, світлофор, камери, затримали поліцейські. Бешкетником виявився житель Київщини, 1995 року народження, якого раніше вже судили за хуліганство.

За даним фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

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