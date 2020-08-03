В Киеве мужчина по неизвестным причинам поджег автомобиль на Крещатике
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.
По данным правоохранителей, в самом центре Киева, на улице Крещатик, патрульные полицейские обнаружили, что горит машина. На место происшествия выехали пожарные и следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции.
Спасатели ГСЧС потушили автомобиль, а полиция задержала мужчину. Уже было установлено, что поджигатель взял канистру с неизвестной зажигательной смесью, облил ею машину и поджег ее. При этом в полиции не сообщают, с какой целью он это сделал, и кому принадлежит подожженное авто.
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Полиция задержала злоумышленника в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Поджигателем оказался киевлянин, 39-летний житель Бориспольского района столицы.
Следователи осмотрели место ЧП и изъяли канистры с легковоспламеняющимся веществом, а также автомобильные шины. Все вещественные доказательства были направлены на экспертизу.
В полиции сообщили, что по данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. За содеянное злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы. В данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и мотивы поджога машины.
Также правоохранители опубликовали фото задержанного.
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