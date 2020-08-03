В Киеве мужчина по неизвестным причинам поджег автомобиль на Крещатике

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

По данным правоохранителей, в самом центре Киева, на улице Крещатик, патрульные полицейские обнаружили, что горит машина. На место происшествия выехали пожарные и следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции.

Спасатели ГСЧС потушили автомобиль, а полиция задержала мужчину. Уже было установлено, что поджигатель взял канистру с неизвестной зажигательной смесью, облил ею машину и поджег ее. При этом в полиции не сообщают, с какой целью он это сделал, и кому принадлежит подожженное авто.

Полиция задержала злоумышленника в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Поджигателем оказался киевлянин, 39-летний житель Бориспольского района столицы.

Следователи осмотрели место ЧП и изъяли канистры с легковоспламеняющимся веществом, а также автомобильные шины. Все вещественные доказательства были направлены на экспертизу.

В полиции сообщили, что по данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. За содеянное злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы. В данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и мотивы поджога машины.

Также правоохранители опубликовали фото задержанного.

Напомним, под Киевом огонь охватил общежитие и склад: кадры масштабного пожара.

Ранее Politeka писала, что в Одессе пожар охватил отделения Приватбанка, видео: "Черный дым вырывался наружу".

Также Politeka писала о новом пожаре в курортной Затоке, черный дым напугал отдыхающих: видео ЧП.