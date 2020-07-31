Під Києвом спалахнула масштабна пожежа у гуртожитку та на складі

Про це повідомляє Politekа з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Так, за данми рятувальників, в Ірпіні Київської області цієї ночі гасили пожежі у гуртожитку та складській будівлі підприємства.

"31 липня о 01.24 до оперативно-диспетчерської служби Ірпінського регіону надійшло повідомлення про загоряння мансардного поверху двоповерхової будівлі гуртожитку ВАТ "ПП "Укркабель" у провулку Будівельний", - повідомляє пресслужба ДСНС.

За інформацією рятувальників, горіла мансарда двохповерхової будівлі гуртожитку, який прибудований до складського приміщення. Площа пожежі становила 600 квадратних метрів.

У ДСНС зазначили, що пожежу було локалізовано о 03.19, а майже через годину, о 04.10 вогонь вдалося повністю ліквідувати. Загиблих та постраждалих на місці пожежі не виявлено.

Рятувальники наголошують, що пожежі у приміщеннях не є рідкістю в Україні, і якщо трапляється надзвичайна подія, важливо правильно на неї реагувати. Перш за все - не варто панікувати, і слід одразу викликати пожежників.

"Остерігайтесь задимленості та обвалу конструкцій будинків і споруд, вибухів технологічного обладнання і приладів, падіння обгорілих дерев і провалів. Знайте, де знаходяться засоби пожежогасіння та вмійте ними користуватися", - інформують рятувальники.

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