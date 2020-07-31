На Київщині 10-річна дівчинка потонула в річці
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сюжет KROKUS.TV.
Трагедія сталася у Білій Церкві Київської області. Дівчинка потонула в річці Росі, коли гуляла з собакою.
У пресслужбі поліції Київської області повідомили, що тіло дитини відправили на експертизу, наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Потонулу в річці дівчинку виявили перехожі, вони й викликали правоохоронців та швидку на місце трагедії. Врятувати дитину не вдалося.
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"Деякі свідки стверджують, що дівчинка іноді вигулювала свою собачку поблизу цього місця", - розповіла прессекретарка Білоцерківського відділу поліції.
В день трагедії дитину з собакою біля річки бачив і рибалка. Він розповів, що почув гавкіт песика. Спочатку він не звернув на це уваги, але згодом песик скавчав все гучніше, і тоді на місце підійшли перехожі.
Слідство буде встановлювати причини загибелі неповнолітньої.
"Тіло дівчинки було виявлено близько 3-4 метрів від берега. У зв'язку з тим, що там болотна поверхня, ймовірно, що дівчинку затягнуло в це болото, в результаті чого сталася паніка. Але це попередня версія. Одна з версій", - зазначила прессекретарка поліції.
При цьому залишається невідомим, чому дівчинка, вигулюючи собаку, взагалі пішла у воду.
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