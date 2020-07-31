На Киевщине 10-летняя девочка утонула в реке
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сюжет KROKUS.TV.
Трагедия произошла в Белой Церкви Киевской области. Девочка утонула в реке Роси, когда гуляла с собакой.
В пресс-службе полиции Киевской области сообщили, что тело ребенка отправили на экспертизу, сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.
Утонувшуюв реке девочку обнаружили прохожие, они и вызвали правоохранителей и скорую на место трагедии. Спасти ребенка не удалось.
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"Некоторые свидетели утверждают, что девочка иногда выгуливала свою собаку вблизи этого места", - рассказала пресс-секретарь Белоцерковского отдела полиции.
В день трагедии ребенка с собакой у реки видел и рыбак. Он рассказал, что услышал лай собачки. Сначала он не обратил на это внимания, но впоследствии песик скулил все громче, и тогда на место подошли прохожие.
Следствие будет устанавливать причины гибели несовершеннолетней.
"Тело девочки было обнаружено около 3-4 метров от берега. В связи с тем, что там болотистая поверхность, вероятно, что девочку затянуло в это болото, в результате чего произошла паника. Но это предварительная версия. Одна из версий", - отметила пресс-секретарь полиции.
При этом остается неизвестным, почему девочка, выгуливая собаку, вообще пошла в воду.
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