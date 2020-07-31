Под Киевом вспыхнул масштабный пожар в общежитии и на складе

Об этом сообщает Politekа со ссылкой на пресслужбу ГСЧС.

Так, по данми спасателей, в Ирпене Киевской области этой ночью тушили пожары в общежитии и складском здании предприятия.

"31 июля в 01.24 в оперативно-диспетчерскую службу Ирпенского региона поступило сообщение о возгорании мансардного этажа двухэтажного здания общежития ОАО "ПП "Укркабель" в переулке Строительный", - сообщает пресс-служба ГСЧС.

По информации спасателей, горела мансарда двухэтажного здании общежития, которое пристроено к складскому помещению. Площадь пожара составила 600 квадратных метров.

В ГСЧС отметили, что пожар был локализован в 03.19, а почти через час, в 04.10 огонь удалось полностью ликвидировать. Погибших и пострадавших на месте пожара не обнаружено.

Спасатели отмечают, что пожары в помещениях не является редкостью в Украине, и если случается чрезвычайное происшествие, важно правильно на него реагировать. Прежде всего - не стоит паниковать и следует сразу вызвать пожарных.

"Остерегайтесь задымленности и обвала конструкций домов и сооружений, взрывов технологического оборудования и приборов, падения обгоревших деревьев и провалов. Знайте, где находятся средства пожаротушения и умейте ими пользоваться", - информируют спасатели.

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