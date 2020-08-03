Мужчина, разбивший в субботу, 1 августа оборудование системы пропуска на Труханов остров, объяснил свои действия

Об этом информирует Politeka со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Сообщается, что правонарушителю, который был в нетрезвом состоянии, не понравилось оборудования автоматической системы. Мужчина объяснил свои действия тем, что ему якобы не понравилась система ограниченного доступа авто и контроля скорости и вообще они установлены противозаконно.

"Поэтому он решил разгромить его и другие технические средства, установленные рядом", – сообщили полицейские.

Мужчину, который на пункте въезда на Трухановский остров разрушил шлагбаум, светофор, камеры, задержали полицейские. Дебоширом оказался житель Киевщины, 1995 года рождения, которого ранее уже судили за хулиганство.

По данному факту правоохранители начали уголовное производство.

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