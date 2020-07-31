У Києві затримали зловмисників, які протягом декількох років влаштовували у столиці розбійні напади

Про це повіждомляє Politeka з посиланням на пресслужбу столичної поліції.

Так, київські поліцейські затримали групу осіб, яких підозрюють у серії розбійних нападів. Зазначається, що до складу злочинного угрупування входило троє чоловіків, один із яких перебував у розшуку. Протягом декількох років, в 2019 і 2020 роках група зловмисників вчиняла озброєні розбійні напади на столичні поштові відділення та пункти обміну валюти. За ці злочини затриманим загрожує до 12 років тюрми.

Злочинців вдалося затримати після того, як касирка пункту обміну валют подзвонила в поліцію та повідомила, що до фінансової установи, що знаходиться на проспекті Миколи Бажана, зайшов невідомий та під загрозою застосування гранати намагався заволодіти грошима. Спрацювала сигналізація, і він втік з місця події, залишивши гранату в шухляді для передачі грошей, попередньо висмикнувши з неї чеку.

Після цього поліції вдалось розшукати злочинця, ним виявися 30-річний раніше судимий за крадіжки та підробку документів уродженець Донецької області. Він зізнався у вчиненні розбою та повідомив, що за місцем його помешкання може знаходитися вогнепальна зброя та особи, причетні до інших озброєних розбійних нападів у столиці.

Виїхавши на місце проживання злочинця, правоохоронці також затримали 28-річного уродженця Донеччини, який обгрунтовано підозрюється у вчинені двох розбійних нападів на поштові відділення у Деснянському і Дніпровському районах столиці, а також 26-річного чоловіка без постійного місця проживання у Києві, який переховувався від органів досудового розслідування за вчинення квартирної крадіжки у Шевченківському районі столиці.

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