В Киеве задержали злоумышленников, которые в течение нескольких лет устраивали в столице разбойные нападения
Об этом передает Politeka со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.
Так, киевские полицейские задержали группу лиц, которых подозревают в серии разбойных нападений. Отмечается, что в состав преступной группировки входило трое мужчин, один из которых находился в розыске. В течение нескольких лет, в 2019 и 2020 годах группа злоумышленников совершала вооруженные разбойные нападения на столичные почтовые отделения и пункты обмена валюты. За эти преступления задержанным грозит до 12 лет тюрьмы.
Преступников удалось задержать после того, как кассирша пункта обмена валют позвонила в полицию и сообщила, что в финансовое учреждение, которое находится на проспекте Николая Бажана, зашел неизвестный и под угрозой применения гранаты пытался завладеть деньгами. Сработала сигнализация, и он убежал с места происшествия, оставив гранату в ящике для передачи денег, предварительно выдернув из нее чеку.
После этого полиции удалось разыскать преступника, им оказался 30-летний ранее судимый за кражи и подделку документов уроженец Донецкой области. Он признался в совершении разбоя и сообщил, что по месту его проживания может находиться огнестрельное оружие и лица, причастные к другим вооруженным разбойным нападениям в столице.
Выехав на место проживания преступника, правоохранители также задержали 28-летнего уроженца Донетчины, который обоснованно подозревается в совершении двух разбойных нападений на почтовые отделения в Деснянском и Днепровском районах столицы, а также 26-летнего мужчину без постоянного места жительства в Киеве, который скрывался от органов досудебного расследования за совершение квартирной кражи в Шевченковском районе столицы.
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