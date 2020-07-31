Жителі Києва все більше розглядають кандидатуру громадського діяча Андрія Пальчевського як нового мера столиці



Такі результати показало соціологічне дослідження, яке проводилося в Києві з 13 по 15 липня ГО "Центр суспільного розвитку "ІНТЕР-АКЦІЯ", передає Politeka.net.

Киян запитали про те, за кого вони будуть голосувати на виборах мера. В результаті був складений такий рейтинг:

Віталій Кличко ("УДАР") – 23,8%

Андрій Пальчевський ("Перемога Пальчевського") – 22,7%

Микола Томенко (Рідна країна) – 10,5%

Ігор Смешко ("Сила і честь") – 5,7%

Андрій Білецький ("Національний корпус") – 5,5%

Олексій Гончаренко («Європейська солідарність») – 4,5%

Ірина Верещук («Слуга народу») – 4,1%

Сергій Притула («Голос») – 3,9%

Микола Тищенко («Слуга народу») – 3,8%

Олександр Омельченко – 3,3%

При цьому, за словами директора Центру «ІНТЕР-АКЦІЯ» Юрія Лагутова, нинішній мер Віталій Кличко стрімко втрачає свій рейтинг. Так, з жовтня 2019 року по липень 2020 підтримка діючого градоначальника скоротилася на 5%, тоді як підтримка його головного суперника Андрія Пальчевського зросла. У липні розрив між головними фаворитами киян скоротився до 1%.

Згідно з результатами соцдослідження, зараз більше 41% незадоволені роботою мера.

Експерт назвав головні причини падіння рейтингу Віталія Кличка. Він зазначив, що популярність чинного мера підривають такі події, як скандали з мостами та заступниками голови КМДА, а також часті відключення гарячої води, що Віталій Кличко обіцяв припинити.

Стабільно перспективними кандидатами Юрій Лагутов назвав Миколи Томенка та Андрія Білецького, рейтинг яких виріс приблизно на 10%. Завдяки такій підтримці вони теж впевнено претендують на посаду київського мера.

Не обійшли увагою у соцдослідженні і політичні партії. Підтримка політсил киянами розподілилася наступним чином:

«Європейська солідарність» – 16%

«Слуга народу» – 14,7%

«Перемога Пальчевського» – 14,0%

Партії «УДАР» Віталія Кличка, як можна помітити, не виявилося серед фаворитів. В липні її підтримують менше 10% учасників опитування.

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