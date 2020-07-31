Жителі Києва все більше розглядають кандидатуру громадського діяча Андрія Пальчевського як нового мера столиці
Такі результати показало соціологічне дослідження, яке проводилося в Києві з 13 по 15 липня ГО "Центр суспільного розвитку "ІНТЕР-АКЦІЯ", передає Politeka.net.
Киян запитали про те, за кого вони будуть голосувати на виборах мера. В результаті був складений такий рейтинг:
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Віталій Кличко ("УДАР") – 23,8%
Андрій Пальчевський ("Перемога Пальчевського") – 22,7%
Микола Томенко (Рідна країна) – 10,5%
Ігор Смешко ("Сила і честь") – 5,7%
Андрій Білецький ("Національний корпус") – 5,5%
Олексій Гончаренко («Європейська солідарність») – 4,5%
Ірина Верещук («Слуга народу») – 4,1%
Сергій Притула («Голос») – 3,9%
Микола Тищенко («Слуга народу») – 3,8%
Олександр Омельченко – 3,3%
При цьому, за словами директора Центру «ІНТЕР-АКЦІЯ» Юрія Лагутова, нинішній мер Віталій Кличко стрімко втрачає свій рейтинг. Так, з жовтня 2019 року по липень 2020 підтримка діючого градоначальника скоротилася на 5%, тоді як підтримка його головного суперника Андрія Пальчевського зросла. У липні розрив між головними фаворитами киян скоротився до 1%.
Згідно з результатами соцдослідження, зараз більше 41% незадоволені роботою мера.
Експерт назвав головні причини падіння рейтингу Віталія Кличка. Він зазначив, що популярність чинного мера підривають такі події, як скандали з мостами та заступниками голови КМДА, а також часті відключення гарячої води, що Віталій Кличко обіцяв припинити.
Стабільно перспективними кандидатами Юрій Лагутов назвав Миколи Томенка та Андрія Білецького, рейтинг яких виріс приблизно на 10%. Завдяки такій підтримці вони теж впевнено претендують на посаду київського мера.
Не обійшли увагою у соцдослідженні і політичні партії. Підтримка політсил киянами розподілилася наступним чином:
«Європейська солідарність» – 16%
«Слуга народу» – 14,7%
«Перемога Пальчевського» – 14,0%
Партії «УДАР» Віталія Кличка, як можна помітити, не виявилося серед фаворитів. В липні її підтримують менше 10% учасників опитування.
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