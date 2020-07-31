Жители Киева все больше рассматривают кандидатуру общественного деятеля Андрея Пальчевского как нового мэра столицы



Такие рузультаты показало социологическое исследование, которое проводилось в Киеве с 13 по 15 июля ОО "Центр общественного развития "ИНТЕР-АКЦИЯ", передает Politeka.net.

Киевлян спросили о том, за кого они будут голосовать на выборах мэра. В результате был составлен такой рейтинг:

Виталий Кличко ("УДАР") – 23,8%

Андрей Пальчевский ("Перемога Пальчевського") – 22,7%

Николай Томенко (Рідна країна) – 10,5%

Игорь Смешко ("Сила и честь") – 5,7%

Андрей Билецкий ("Національний корпус") – 5,5%

Алексей Гончаренко («Европейская солидарность») – 4,5%

Ирина Верещук («Слуга народа») – 4,1%

Сергей Притула («Голос») – 3,9%

Николай Тищенко («Слуга народа») – 3,8%

Алексадр Омельченко – 3,3%

При этом, по словам директора Центра «ИНТЕР-АКЦИЯ» Юрия Лагутова, нынешний мэр Виталий Кличко стремительно теряет свой рейтинг. Так, с октября 2019 года по июль 2020 поддержка действующего градоначальника сократилась на 5%, тогда как поддержка его главного соперника Андрея Пальчевского выросла. В июле разрыв между главными фаворитами киевлян сократился до 1%.

Согласно результам социсследования, сейчас более 41% недовольны работой мэра.

Эксперт назвал главные причины падения рейтинга Виталия Кличко. Он отметил, что популярность действующего мэра подрывают такие события, как скандалы с мостами и заместителями главы КГГА, а также частые отключения горячей воды, которые Виталий Кличко обещал прекратить.

Стабильно перспективными кандидатами Юрий Лагутов назвал Николая Томенко и Андрея Билецкого, рейтинг которых вырос примерно на 10%. Благодаря такой поддержке они тоже уверенно претендуют на пост киевского мэра.

Не обошли вниманием в социсследовании и политические партии. Поддержка политсил киевлянами распределилась следующим образом:

«Европейская солидарность» – 16%

«Слуга народа» – 14,7%

«Победа Пальчевского» – 14,0%

Партии «УДАР» Виталия Кличко, как можно заметить, не оказалось среди фаворитов. В июле ее поддерживают менее 10% участников опроса.

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