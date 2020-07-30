У Києві затримали двох зловмисників, які викрали чоловіка

Про це повідомляє Pоliteka з посиланням на пресслужбу столичної поліції.

За даними правоохоронців, в організації викрадення підозрюється колишній співмешканець жінки, з якою потерпілий наразі проживає. Він із товаришем, погрожуючи чоловікові зброєю, вдягнули на нього кайданки та вивезли в лісопаркову зону на авто, а вже на місці ще й побили. За скоєне фігурантам загрожує до 5 років позбавлення волі.

В поліції повідомили, що їм надійшло повідомлення від лікаря про госпіталізацію 36-річного уродженця Черкаської області. Непритомного чоловіка з пошкодженою головою знайшли біля будинку на вулиці Космонавта Волкова. На місце також прибули оперативники.

Оглянувши місце події, переглянувши відео з камер спостереження та опитавши у лікарняному закладі потерпілого, поліцейські з’ясували, що чоловіка викрали та побили його товариші.

"Ми встановили, що двоє чоловіків їхали автомобілем та побачили на вулиці співмешканця колишньої дружини одного з них. Зупинивши автівку, товариши вирішили розібратися з чоловіком. Погрожуючи пістолетом та одягнувши кайданки, вони посадили його в салон та відвезли в лісопаркову зону, де побили та залишили", - йдеться в повідомленні поліції.

Зловмисниками виявилися уродженці Запорізької та Дніпропетровської області. Одному з них 51 рік, іншому - 29.

За скоєне фігурантам справи загрожує до п’яти років позбавлення волі.

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