Мер Києва Віталій Кличко розмістив в Tik Tok короткий відеоролик зі свого кабінету

Про це пише Politekа з посиланням на сторінку чиновника в цій соцмережі.

Так, на кадрах видно, що столичний градоначальник хоче підписати якісь папери, потім – вирішує підтягти до себе стаканчик з канцпринадлежностями.

Однак, через травму ноги у нього не виходить зробити це. Тоді меру приходить в голову геніальне рішення: він бере в руку свою милицю і підтягує з його допомогою необхідні канцелярські товари.

Примітно, що мер сидить в кепці, хоча за правилами етикету чоловік (якщо він не військовий) в приміщенні повинен знімати головний убір.

Користувачі розділилися думками в своїх коментарях, одні бажають Віталію Кличку якнайшвидшого одужання, інші вказують на те, що ролики для Tik Tok треба знімати будинку у позаробочий час, а на роботі – займатися більш важливими справами, тим більше, що проблем у столиці, що потребують участі мера, предостатньо.

"Краще б проблеми вирішував, ніж у ТТ ролики робити. Що смішного! ((( не розумію!!! ридати треба... Весь Київ в жахливих дорогах, бруду і безладді... мАладэц Віталя, олівцем підписує документи. Нам здалося, чи підпис реально поставив олівцем? При в ході в приміщення, знімають головний убір! Знімайте собі свій тік ток на здоров'я!!! тільки у мене прохання, як від громадянки України, не в робочий час і відповідно не в робочому кабінеті!", – пишуть українці.

Politeka повідомляла, що український екс-боксер, а нині мер Києва Віталій Кличко, розповів, як отримав травму.

"Минула субота видалася активною. Спочатку пограв з синами в футбол. А потім пізно ввечері ганяв вандалів, які розписували стіни в центрі міста. І стара спортивна травма нагадала про себе. Знову надірвав ахіллове сухожилля.

Але, нічого, мені не звикати. Поки доведеться ходити не скоро. І, може, безвідповідальні чиновники радіють, що тимчасово чарівні пенделя не долітатимуть? То тепер з'явилася нова опція для недбайливих - «відлупцювати»!", - написав Кличко.

Кличко став на милиці і вибухнув погрозами, відео: "Опція для недбайливих".

Обдерті сидіння і картонка на підлозі: кияни показали "нові" швидкі від Кличка.

Кличко ткнули носом після нічного шоу з художниками: "комунальники не справляються".