З'явилися подробиці НП в метро Киева

Як передає Politeka.net, знімок події опублікував журналіст Денис Іванеско на своїй сторінці в соцмережі.

«Метро без світла. Перший раз таке бачу. Потяги ходять. Доуправлялись( Цьому місту потрібен новий герой», - прокоментував він ситуацію.

Зазначимо, пізно ввечері 27 липня через аварійне відключення в Києві без світла залишився метрополітен – в ньому згасли лампи, і пасажири були змушені підсвічувати собі дорогу за допомогою мобільних телефонів.

Світла якийсь час не було на станції "Льва Толстого". При цьому поїзди метро ходили. Звучала сирена.

В цей же час відключили світло у переході між станціями "Хрещатик" і "Майдан Незалежності" – люди йшли, підсвічуючи собі мобільними.

«Як таке взагалі може бути?!», «Як таке взагалі може бути?!», «Це картина пост-апокаліпсису», «Класно, що придумали смартфони (з ліхтариком)», «Пам'ятаю раз, в 90-х, їхали з татом в метро, і раптом згасло світло, поїзд став в тунелі. Стояли хвилин 10 так точно. Моторошно», - коментують ПП користувачі мережі.

Світло зник також у торгово-розважальному центрі Ocean Plaza. З-за цього навіть довелося евакуювати відвідувачів на вулицю. В ТЦ River Mall також були перебої зі світлом.

Наземний електротранспорт теж зупинився. Не працювали світлофори. Регуляторів руху теж не було.

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