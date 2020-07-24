Мер Києва Віталій Кличко просить правоохоронні органи посилити заходи безпеки в столиці Про це повідомляє Politeka з посиланням на повідомлення Кличка в соцмережі. Мер Києва повідомив, що звернувся в СБУ та поліції з проханням посилити заходи безпеки у місті, "щоб кияни почувалися захищеними".

"Це і патрулювання в місті. Забезпечення правопорядку. І більш ефективна робота з упередження можливих загроз. А також - затримання та притягнення до відповідальності злочинців", - написав Кличко.

Він наголосив, що ситуація особливо загострилась в останні дні - як у столиці, так і в країні загалом. "У нас щодня повідомлення про десятки замінувань. І не всі з них, на жаль, виявляються хибними. Палять будинки і авто… Ситуацію в країні і в місті намагаються дестабілізувати. Цього не можна допустити", - заявив мер.

Він також подякував всім "свідомим киянам", які, побачивши підозрілі предмети в публічних місцях, повідомляють про це в поліцію. При цьому в коментарях дещо скептично відреагували на таку ініціативу Кличка. "Звернувся до ґвалтівників посилити заходи безпеки в столиці", "Відкличте назад, це не та поліція, що наш спокій охороняє", - пишуть користувачі соцмережі.

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