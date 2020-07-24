У Києві жінка згоріла заживо в результаті пожежі в квартирі
Про це повідомляє Politeka з посиланням на допис в Facebook-пабліку "Київ Оперативний".
Відомо, що трагедія сталася у Деснянському районі столиці на вулиці Закревського. Пожежа виникла в одній з квартир багатоповерхівки.
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"На жаль, у пожежі на Закревського загинула людина. Поки не приїхали рятувальники, жінка вийшла на балкон, але врятувати її не змогли. Вони згоріла заживо", - йдеться в повідомленні.
Слід зазначити, що пресслужба ДСНС констатувала, що пожежі у побуті стали в Україні частим явищем. На тлі цього рятувальники нагадують громадянам важливі правила, яких слід дотримуватись, аби уникнути трагедії:
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не паліть у ліжку;
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слідкуйте за станом та справністю електромережі;
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у разі виходу з приміщень не залишайте увімкненими телевізори, праски тощо;
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не залишайте дітей без нагляду та не дозволяйте їм бавитися сірниками;
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намагайтеся уникати перевантаження електричних мереж, не вмикайте одночасно побутові електроспоживачі великої потужності;
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не розводьте багаття у вітряну та спекотну погоду.
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