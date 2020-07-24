У Києві жінка згоріла заживо в результаті пожежі в квартирі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на допис в Facebook-пабліку "Київ Оперативний".

Відомо, що трагедія сталася у Деснянському районі столиці на вулиці Закревського. Пожежа виникла в одній з квартир багатоповерхівки.

На балконі передостаннього поверху багатоквартирного житлового будинку на Закревського спалахнула серйозна пожежа. На... Gepostet von Киев Оперативный am Freitag, 24. Juli 2020

"На балконі передостаннього поверху багатоквартирного житлового будинку на Закревського спалахнула серйозна пожежа. На місці вже працюють рятувальники ДСНС. Сподіваємося, що ліквідують швидко і ніхто не постраждає", - повідомляли в пабліку.

Однак згодом з'явилась інформація, що врятувати жінку, яка знаходилась на балконі, не встигли, і вона загинула на місці.

"На жаль, у пожежі на Закревського загинула людина. Поки не приїхали рятувальники, жінка вийшла на балкон, але врятувати її не змогли. Вони згоріла заживо", - йдеться в повідомленні.

Слід зазначити, що пресслужба ДСНС констатувала, що пожежі у побуті стали в Україні частим явищем. На тлі цього рятувальники нагадують громадянам важливі правила, яких слід дотримуватись, аби уникнути трагедії:

не паліть у ліжку;

слідкуйте за станом та справністю електромережі;

у разі виходу з приміщень не залишайте увімкненими телевізори, праски тощо;

не залишайте дітей без нагляду та не дозволяйте їм бавитися сірниками;

намагайтеся уникати перевантаження електричних мереж, не вмикайте одночасно побутові електроспоживачі великої потужності;

не розводьте багаття у вітряну та спекотну погоду.

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