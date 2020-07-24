У Києві жінка згоріла заживо в результаті пожежі в квартирі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на допис в Facebook-пабліку "Київ Оперативний".

Відомо, що трагедія сталася у Деснянському районі столиці на вулиці Закревського. Пожежа виникла в одній з квартир багатоповерхівки.

На балконі передостаннього поверху багатоквартирного житлового будинку на Закревського спалахнула серйозна пожежа. На...

Gepostet von Киев Оперативный am Freitag, 24. Juli 2020

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"На балконі передостаннього поверху багатоквартирного житлового будинку на Закревського спалахнула серйозна пожежа. На місці вже працюють рятувальники ДСНС. Сподіваємося, що ліквідують швидко і ніхто не постраждає", - повідомляли в пабліку.

Однак згодом з'явилась інформація, що врятувати жінку, яка знаходилась на балконі, не встигли, і вона загинула на місці.

"На жаль, у пожежі на Закревського загинула людина. Поки не приїхали рятувальники, жінка вийшла на балкон, але врятувати її не змогли. Вони згоріла заживо", - йдеться в повідомленні.

Слід зазначити, що пресслужба ДСНС констатувала, що пожежі у побуті стали в Україні частим явищем. На тлі цього рятувальники нагадують громадянам важливі правила, яких слід дотримуватись, аби уникнути трагедії:

  • не паліть у ліжку;

  • слідкуйте за станом та справністю електромережі;

  • у разі виходу з приміщень не залишайте увімкненими телевізори, праски тощо;

  • не залишайте дітей без нагляду та не дозволяйте їм бавитися сірниками;

  • намагайтеся уникати перевантаження електричних мереж, не вмикайте одночасно побутові електроспоживачі великої потужності;

  • не розводьте багаття у вітряну та спекотну погоду.

Нагадаємо, брат з сестрою потрапили у вогняну пастку на Одещині, фото: "Ніхто не вижив".

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