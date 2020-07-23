Жителі Києва звернули свою увагу на загадкову розмітку велодоріжки
Про це повідомив на сторінці спільноти "Білий велосипед" в Facebook користувач Олександр Яковецький, передає Politeka.
Так, неподалік від ресторану "Верховина" на столичному проспекті Перемоги розмітку зробили таким чином, що одна зі смуг впирається в стовпи.
Пізніше в співтоваристві показали одному фотографію: розмітку "виправили" таким чином, що з лівої смуги знак велосипедного руху стерли взагалі, намалювавши його на правій смузі, таким чином пропонуючи велосипедистам їхати в стовпи в обох напрямках.
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Мешканці Києва активно коментують це повідомлення.
"Убий себе об стовп, випий яду", – пише користувач Олексій Дровозюк.
"Заберіть у них хтось фарбу нарешті-то", – просить він також.
"Це насмішка над велосипедистами якась", – обурений Іван Артеменко.
Politeka писала, що кадри кортежу президента України Володимира Зеленського в Одесі викликали великий резонанс в соцмережах. Очевидці опублікували на YouTube відео, як автомобільна колона пересувалася по місту.
Напередодні Володимир Зеленський відвідав Одесу з робочою поїздкою. Як звернули увагу місцеві жителі, у супроводі президента було близько десятка автомобілів, включаючи поліцейську. Українці обговорили президентський кортеж у коментарях під відео, і їх думки розділилися
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