У Києві новонароджену дитину залишили в пологовому будинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на ТСН.

Так, у столиці батьки відмовилися від новонародженої дівчинки. При цьому це сталося в елітному пологовому будинку, в якому новоспеченим батькам за пологи доводиться платити від 49 до 108 тисяч гривень.

Батьки відмовились від дитини через те, що вона народилася з вродженою патологією розвитку, але не критичною - за умови правильного лікування з нею можна жити цілком нормальним життям.

Про резонансний випадок у столиці першим розповів відомий український генетик і репродуктолог Валерій Зукін, який очолює один з найпрестижніших пологових будинків України.

За словами лікаря, подружжя очікувало, що у них народиться абсолютно здорова дитина, адже цю патологію на УЗД було не видно. Вагітність проходила добре, і дівчинка народилася вчасно, однак батьки не були готовими до такого.

Зукін зазначив, що з точки зору вад розвитку ця патологія є досить рідкісною, однак вона чудово піддається лікуванню.

"Залишити свою дитину - це зрада", - прокоментувала ситуацію акушер-гінеколог з багаторічним стажем Надія Проценко.

На тлі цього лікарка порадила майбутнім батькам проводити обстеження ще на етапі планування дитини, щоб дізнатися про будь-які чинники ризику.

Слід зазначити, що пологовий будинок, в якому батьки відмовились від дитини, є дуже популярним серед зірок українського шоу-бізнесу. Тут своїх дітей народжували Джамала, Надія Бабкіна, а також телеведуча Валентина Хамайко.

Історія з покинутою дитиною стала резонансною після публікації про цей випадок в соцмережі. У пологовий будинок звернулося багато бажаючих допомогти дівчинці і стати її батьками. Згодом Зукін написав ще одну публікацію в Facebook, подякувавши українцям за бажання допомогти і відгуки. Він також розповів, що дівчинку вже прооперували, і поки що з нею все нормально.

Нагадаємо, у Києві дворічну дівчинку терміново відвезли на швидкій: "Мама пила на кухні з сусідами".

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