За останню добу китайським вірусом в Києві захворіли 73 людини

Про це повідомляє Politeka з посиланням на дані, оприлюднені апаратом РНБО.

Так, станом на ранок, 21 липня в Києві зафіксовано 73 нові випадку коронавіруса. Це на чотири випадки менше, ніж було вчора.

Всього в столиці з початку пандемії підтверджено 7 034 випадку COVID-19.

З початку епідемії в Києві одужали 2455 осіб (68 за останню добу), померли – 128 осіб.

На Київщині зафіксовано 3322 випадку коронавіруса (24 нових випадків за добу).

З початку пандемії одужали 2307 осіб (30 осіб за останню добу), померли – 59 осіб.

Politeka повідомляла, що на сьогоднішній день не всі області в Україні готові до пом'якшення карантину з-за спалаху китайського вірусу. Зокрема, 8 областей України, без урахування Криму і Севастополя, не готові до подальшого пом'якшення карантину. Відповідну статистику оприлюднила прес-служба Моз України.

За даними відомства, пом'якшення карантину поки що неможливо у Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Одеській, Харківській та Чернігівській областях.

В Україні знову хочуть продовжити карантин. Джерело в Моз України повідомив, що на даний момент триває дискусія про продовження карантину.

"З більшою часткою ймовірності карантин буде продовжено після 31 липня. Продовжені будуть ті карантинні заходи, які показали свою ефективність. Ті, які виявилися неефективними, будуть скасовані", – пообіцяли у відомстві.

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