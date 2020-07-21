За последние сутки китайским вирусом в Киеве заболели 73 человека
Об этом сообщает Politeka со сслыкой на данные, обнародованные аппаратом СНБО.
Так, по состоянию на утро, 21 июля в Киеве зафиксировано 73 новые случая коронавируса. Это на четыре случая меньше, чем было вчера.
Всего в столице с начала пандемии подтверждено 7 034 случая COVID-19.
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С начала эпидемии в Киеве выздоровели 2455 человек (68 за последние сутки), скончались – 128 человек.
На Киевщине зафиксированы 3322 случая коронавируса (24 новых случаев за сутки).
С начала пандемии выздоровели 2307 человек (30 человек за последние сутки), умерли – 59 человек.
Politeka сообщала, что на сегодняшний день не все области в Украине готовы к смягчению карантина из-за вспышки китайского вируса. В частности, 8 областей Украины, без учета Крыма и Севастополя, не готовы к дальнейшему смягчению карантина. Соответствующую статистику опубликовала пресс-служба Минздрава Украины.
По данным ведомства, смягчение карантина пока невозможно в Винницкой, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской, Харьковской и Черниговской областях.
В Украине вновь хотят продлить карантин. Источник в Минздраве Украины сообщил, что на данный момент продолжается дискуссия о продлении карантина.
"С большей долей вероятности карантин будет продлен после 31 июля. Продолжены будут те карантинные меры, которые показали свою эффективность. Те, которые оказались неэффективными, будут отменены", – пообещали в ведомстве.
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