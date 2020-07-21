В целом в столице подтверждено 7034 случая

За последние сутки китайским вирусом в Киеве заболели 73 человека

Об этом сообщает Politeka со сслыкой на данные, обнародованные аппаратом СНБО.

Так, по состоянию на утро, 21 июля в Киеве зафиксировано 73 новые случая коронавируса. Это на четыре случая меньше, чем было вчера.

Всего в столице с начала пандемии подтверждено 7 034 случая COVID-19.

С начала эпидемии в Киеве выздоровели 2455 человек (68 за последние сутки), скончались – 128 человек.

На Киевщине зафиксированы 3322 случая коронавируса (24 новых случаев за сутки).

С начала пандемии выздоровели 2307 человек (30 человек за последние сутки), умерли – 59 человек.

Politeka сообщала, что на сегодняшний день не все области в Украине готовы к смягчению карантина из-за вспышки китайского вируса. В частности, 8 областей Украины, без учета Крыма и Севастополя, не готовы к дальнейшему смягчению карантина. Соответствующую статистику опубликовала пресс-служба Минздрава Украины.

По данным ведомства, смягчение карантина пока невозможно в Винницкой, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской, Харьковской и Черниговской областях.

В Украине вновь хотят продлить карантин. Источник в Минздраве Украины сообщил, что на данный момент продолжается дискуссия о продлении карантина.

"С большей долей вероятности карантин будет продлен после 31 июля. Продолжены будут те карантинные меры, которые показали свою эффективность. Те, которые оказались неэффективными, будут отменены", – пообещали в ведомстве.

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