Будинок в Дарницькому районі Києва почав розвалюватися з усіх боків

Місцеві жителі опублікували в соціальній мережі Facebook шокуюче фото і звернулися до столичної влади з проханням вжити заходів, передає Politeka.net.

Мова йде про житловий будинок №31Б на вулиці Драгоманова. Як можна помітити на опублікованому кадрі, в стіні з'явилася величезна тріщина, через яку частина будівлі практично відпала. Автори повідомляють, що будівля відносно нова, вона було побудована "Київміськбудом".

"Будинок почав повністю валитися з усіх боків.. Будинок 2004 років", - пишуть кияни.

Багато користувачів обурилися ситуацією в коментарях. Жителі столиці пояснили причини назрівання катастрофи і додали, що це далеко не єдине проблемне будівля:

"Таке буває ....Це до речі не будинок. Наземне озеро або болото засипали, але при цьому утворилася підземельний. Геодезію не зробили, фундамент хисткий. По Бажана панельні будинки теж стали "плисти". Хоч і не так ефектно"; "прибудова без фундаменту"; "Будівництво вздовж проспекту Григоренка теж велося на засипаних водоймах, причому досить великих і глибоких, в яких рівень води то здіймався, то падав. Впевнена, що це буде "працювати" на руйнування будинків".

Нагадаємо, копів підняли по тривозі через банди грабіжників під Києвом, відео: "увірвалися в будинок і викрали...".

Також ми писали, що сміттєвоз пішов під асфальт у центрі Києва, фото НП: "По саме днище".

Раніше Politeka повідомляла, що чоловік відкрив полювання на жінок в Києві, фото: "Накидав ремінь на шию...".