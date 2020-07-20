Дом в Дарницком районе Киева начал разваливаться со всех сторон

Местные жители опубликовали в социальной сети Facebook шокирующее фото и обратились к столичным властям с просьбой принять меры, передает Politeka.net.

Речь идет о жилом доме №31Б на улице Драгоманова. Как можно заметить на опубликованном кадре, в стене появилась огромная трещина, из-за которой часть постройки практически отвалилась. Авторы сообщают, что здание относительно новое, оно было построено "Киевгорстроем".

"Дом начал полностью валиться со всех сторон... Дом 2004 годов", - пишут киевляне.

Многие пользователи возмутились ситуацией в комментариях. Жители столицы объяснили причины назревающей катастрофы и добавили, что это далеко не единственное проблемное здание:

"Такое бывает ....Это кстати не дом. Наземное озеро или болото засыпали, но при этом образовалась подземельное. Геодезию не сделали, фундамент хлипкий. По Бажана панельные дома тоже стали "плыть". Хоть и не так эффектно"; "пристройка без фундамента"; "Строительство вдоль проспекта Григоренко тоже велось на засыпанных водоемах, причем достаточно больших и глубоких, в которых уровень воды то поднимался, то падал. Уверена, что это будет "работать" на разрушение домов".

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