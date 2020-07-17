У Києві дебошир накинувся з кулаками на чоловіка, який виступив проти їзди по тротуару

Як повідомляє Politeka.net, відео жорстокої розбирання з'явилося в співтоваристві "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися, скрольте сторінку до кінця).

Як повідомили очевидці, на конфлікт розгорівся на Троєщині. Киянину не сподобалось, що водій автомобіля Daewoo вирішив покататися по пішохідній зоні. Чоловік підійшов до машини і почав стукати по ній кулаками.

Такий вчинок зачепив за живе іншого учасника конфлікту, ймовірно, товариша водія. Він вийшов з автомобіля з пасажирської сторони і вдарив опонента кулаком по голові ззаду, той не втримався на ногах і впав на асфальт. Супротивник почав забивати безпорадного чоловіка руками і ногами, поки той не зміг піднятися. Тим часом, водій благополучно відігнав Daewoo в бік.

Аккуратно, сцены насилия! На Троещине мужику не понравилось, что водитель #Daewoo едет по тротуару. Ничего умнее он не придумал, как начать стучать кулаками по автомобилю. За что несколькими секундами позже поплатился. Gepostet von Киев Оперативный am Freitag, 17. Juli 2020

Користувачі соціальної мережі неоднозначно відреагували на ситуацію:

"Бидло автовласники втратили розум. ПДР не знають, моральних якостей немає, інтелекту немає! Якщо б не порушували, не мали б і конфлікту"; "Початку немає і не ясно, що цей хрін з машиною робив. І взагалі якого х.. він її бив кулаками?"; "Це до слова про тих, хто кричить, що треба щось робити з неправильно припарковаными машинами. Хлопці - майно ні при чому. Пошкоджуючи майно Ви отримуєте захист власником свого майна. В даному випадку чувак отримав за те що, щось робив з машиною. А не за зроблене зауваження. Вибирайте спосіб дії."; "Чоловік вдарився головою об люк, потім ще й по шиї з усієї сили лежачого, агресія і жорстокість зашкалює!".

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