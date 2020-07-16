Трагедія на Чорнобильській АЕС сталася понад 30 років тому, і сьогодні це місце є особливо атмосферним, тому тут регулярно проводять екскурсії для українських та іноземних туристів

Politeka з посиланням на Znaj.ua нагадує, що після вибуху ядерного реактора багатьом людям довелося покинути свої будинки, і місто стало пустельним та похмурим. При цьому тут залишилось багато споруд та атрибутів колишній радянських часів, через що Прип'ять часто називають містом-привидом.

Крім того, з кожним роком природа все більше і більше поглинає зону. Так, всього в 30 кілометрах від місця, де сталася катастрофа, природа буквально взяла верх над містом, і зараз вже стає складно повірити, що колись тут жили люди.

Слід зазначити, що вибух одного з ядерних реакторів на ЧАЕС в 1986 році мав вплив на подальший хід подій не тільки України та СРСР, а і всієї планети. Страшна екологічна катастрофа безсумнівно внесла свої негативні корективи. Існування всіх живих організмів опинилось під великим питанням.

Сьогодні територія в радіусі 30 км від місця вибуху ядерного реактора вважається зоною відчуження. В цій місцевості рівень радіації і досі зашкалює, тому перебувати тут тривалий час небезпечно.

Колись тут вирувало життя, як і в інших містах країни, росли квіти, бігали діти, і люди жили абсолютно нормальним життям. Але зараз це все в минулому, і Чорнобиль став місцем проведення екскурсій, щоб люди могли на власні очі побачити наслідки страшної трагедії та більше про неї дізнатись.

Нагадаємо, наприкінці червня у Чорнобильській зоні знову спалахнула масштабна пожежа: подробиці НП.

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