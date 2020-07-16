Трагедия на Чернобыльской АЭС случилась более 30 лет назад, и сегодня это место является особенно атмосферным, поэтому здесь регулярно проводят экскурсии для украинских и иностранных туристов
Politeka со ссылкой на Znaj.ua напоминает, что после взрыва ядерного реактора многим людям пришлось покинуть свои дома, и город стал пустынным и мрачным. При этом здесь осталось много сооружений и атрибутов бывший советских времен, за что Припять часто называют городом-призраком.
Кроме того, с каждым годом природа все больше и больше поглощает зону. Так, всего в 30 километрах от места, где произошла катастрофа, природа буквально взяла верх над городом, и сейчас уже становится сложно поверить, что когда-то здесь жили люди.
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Следует отметить, что взрыв одного из ядерных реакторов на ЧАЭС в 1986 году имел влияние на дальнейший ход событий не только Украины и СССР, а и всей планеты. Страшная экологическая катастрофа несомненно внесла свои негативные коррективы. Существование всех живых организмов оказалось под большим вопросом.
Сегодня территория в радиусе 30 км от места взрыва ядерного реактора считается зоной отчуждения. В этой местности уровень радиации до сих пор зашкаливает, поэтому находиться здесь длительное время опасно.
Когда-то здесь кипела жизнь, как и в других городах страны, росли цветы, бегали дети, и люди жили абсолютно нормальной жизнью. Но сейчас это все в прошлом, и Чернобыль стал местом проведения экскурсий, чтобы люди могли воочию увидеть последствия страшной трагедии, и больше о ней узнать.
Напомним, в конце июня в Чернобыльской зоне снова вспыхнул масштабный пожар: подробности ЧП.
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