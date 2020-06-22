21 червня в Чорнобильській зоні в Київській області спалахнула нова масштабна пожежа

Як повідомляє Politeka.net, подробиці події розкрила прес-служба ДСНС.

Загоряння почалося поруч з селом Іллінці, яке розташоване на території Луб'янської лісництва у межах Зони відчуження. Як з'ясували рятувальники, загорілася лісова підстилка і дерева.

"У 20 ч. 40 хв. пожежу локалізовано на площі 3 га. Станом на 7 год. 22 червня спостерігається тління трав'яного настилу, пеньків і деревини", - передають представники ДСНС.

Раніше жителі Києва звинуватили рятувальників у мародерстві після вибуху будинку на Позняках. У Дарницькому районі кияни помітили, що співробітники ДСНС ходять по квартирах, які не постраждали під час катастрофи.

Багато хто побоюється, що не дорахуються заощаджень та цінних речей. Рятувальники ж стверджують, що проводять планові заходи. А один з мешканців розповів, що люди в костюмах почали брати їжу з холодильника прямо при ньому.

"Мені почали виламувати двері... я відкрив двері, бо почув, що щось відбувається не те. Відкрив - забігли люди. Їм захотілося пити та їсти - це не тому, що я жадібний, але люди відкрили холодильник, почали пити і їсти. Це були люди в костюмах, я не знаю, рятувальники чи ні. Сказали: бери паспорт і йди", - розповів Микола.

Нагадаємо, потужний вибух прогримів в Києві, багатоповерхівка в диму: кадри з місця трагедії.

Як повідомляла Politeka, "ядерний гриб" піднявся над Києвом, термінове заяву МНС: "Радимо не панікувати і...".

Також Politeka писала, що потужний вибух прогримів в Києві, з'їхалися силовики: кадри ПП.