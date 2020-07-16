Нардеп від фракції "Слуга народу" Микола Тищенко на всю країну похвалився своєю дупою

Як повідомляє Politeka.net, він відзначився зухвалою витівкою в 2019 році під час YouTube-шоу «Караоке на колесах», яке активно обговорюють в мережі (щоб подивитися відео, скрольте вниз).

Під час поїздки по Києву Микола Тищенко разом з ведучим почав танцювати під пісню Насті Каменських «Попа, як у Кім». У якийсь момент нардепу прийшло в голову, що непогано б цю частину тіла показати - він повернувся до камери і почав трясти п'ятою точкою в обтягуючих штанах.

Багато користувачів соціальної мережі обурилися непристойною поведінкою політика і засудили його дії в соціальних мережах:

"І це воно хоче бути мером Києва🙄"; "Обличчя влади"; "Велюр на всю голову"; "Позорище 😒🤨"; "Забрати депутатський мандат! Негайно! аморальщина"; "Ганьба! За це ми голосували?".

Раніше в епіцентрі скандалу в черговий раз виявився ресторан "Велюр", власником якого є Микола Тищенко. У мережі з'явилася реклама, згідно з якою заклад приймає відвідувачів до 6:00, тоді як уряд заборонив працювати вночі в рамках карантину.

Нагадаємо, кияни повстали після скандалу з рестораном Тищенко, з'явилися кадри протесту.

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