У Києві курсантам загрожує до 10 років тюрми за пограбування перехожого
Про це повідомляє Politeka, посилаючись на пресслужбу столичної прокуратури.
Так, в повідомленні прокуратури зазначається, що в Києві судитимуть двох колишніх курсантів Національної академії внутрішніх справ за розбійний напад.
Під час розслідування було встановлено, що в листопаді 2019 року двоє 20-річних курсантів 4-го курсу розпивали спиртні напої. Перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, вони за допомогою стамесок почали віддирати емблеми з припаркованих автівок з хуліганських мотивів. Після цього курсанти вирішили пограбувати перехожого.
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Вони погрожували перехожому стамесками та відібрали у нього бездротові навушники Apple Airpods і електронні сигарети.
Тоді обох курсантів одразу ж вдалось затримати "по гарячих слідах". Їх було відраховано із навчального закладу. Наразі відомо, що їм загрожує до 10 років позбавлення волі.
"Досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено. Дії обвинувачених, яких наразі відраховано з навчального закладу, кваліфіковано за ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 187 Кримінального кодексу України. За вчинене їм загрожує покарання до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна", - йдеться в повідомленні прокуратури.
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