Кияни створили петицію, в якій йдеться про заборону маршруток як виду громадського транспорту

Як повідомляє Politeka.net документ з'явився на офіційному порталі Києва у розділі "Петиції".

Кияни незадоволені столичними маршрутами і просять міську владу виправити це, замінивши їх більш сучасним і безпечним транспортом.

Здебільшого жителі столиці говорять про бруд в маршрутках, хамство водіїв, відсутність безконтактних способів оплати і жахливий стан авто.

Однією з головних претензій петиції №9795 було те, що в маршрутки зазвичай набивається дуже багато пасажирів, а під час пандемії про дистанції між ними говорити марно.

Раніше ми писали, що у Києві поліція перекрила дорогу через загрозу вибуху.

Про це в соціальній мережі Facebook пише спільнота "Київ Оперативний".

14 липня на перехресті вулиць Героїв Дніпра та Зої Гайдай помітили предмет, схожий на гранату. Невідомо як, але він виявився прямо посеред дороги.

Як повідомляють очевидці, співробітники патрульної поліції оперативно перекрили рух на ділянці: з одного боку поставили обмежувальні конуси, а з іншого ще й заблокували шлях автомобілем. Подробиці події поки невідомі.

Нагадаємо, Кличко попередив про посилення карантину в Києві: "Не хочу нікого лякати, але...".

Також ми писали, що сміттєвоз пішов під асфальт у центрі Києва, фото НП: "По саме днище".

Раніше Politeka повідомляла, що Кличко розгнівав киян виправданням за погані дороги: "У спадок отримали".