У столиці знову забруднили озеро Лугове

У Києві озеро Лугове, що входить в систему озер Опечень, знову залили мазутом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Facebook-сторінку Київської служби порятунку.

Так, співробітники КАРС отримали повідомлення про забруднення озера, а на місці визначили, що у воду злили мазут.

"Сьогодні рятувальники КАРС отримали інформацію від КП "Плесо" щодо забруднення невідомою речовиною озера Опечень. На місці, після проведення обстеження, рятувальники визначили, що значна частина озера забруднена мазутом. Для проведення ліквідації розливу мазуту та очистки озера від забруднення рятувальники засипали паливно-мастильне п'ятно спеціальним сорбентом", - йдеться в повідомленні.

Gepostet von Почайна am Dienstag, 14. Juli 2020

Також раніше повідомлялось, що у Дніпрі через прорив каналізації затопило дороги та трамвайні колії.

Так, на вулиці Бердянській у Дніпрі прорвало каналізацію, через що утворились чорні ріки на трамвайних коліях, під ногами - справжнє болото, і весь фундамент опинився у воді.

Аварія спричинила затоплення городів, трамвайних колій та пішохідних доріжок.

Вночі дніпряни, що мешкають на вул. Бердянській, виявили, що їхні будинки підтопило. Рух електротранспорту у цій місцевості перекрито, тому що рейки повністю потопають в каналізаційній воді чорного кольору.

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