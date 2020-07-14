В столице опять загрязнили озеро Луговое

В Киеве озеро Луговое, входящее в систему озер Опечень, снова залили мазутом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Facebook-страницу Киевской службы спасения.

Так, сотрудники КАРС получили сообщение о загрязнении озера, а на месте определили, что в воду слили мазут.

"Сегодня спасатели КАРС получили информацию от КП "Плесо" относительно загрязнения неизвестным веществом озера Опечень. На месте, после проведения обследования, спасатели определили, что значительная часть озера загрязнена мазутом. Для проведения ликвидации разлива мазута и очистки озера от загрязнения спасатели засыпали топливно-мастильне пятна специальным сорбентом", - говорится в сообщении.

Gepostet von Почайна am Dienstag, 14. Juli 2020

Также ранее сообщалось, что в Днепре из-за прорыва канализации затопило дороги и трамвайные пути.

Так, на улице Бердянской в Днепре прорвало канализацию, из-за чего образовались черные реки на трамвайных путях, под ногами - настоящее болото, и весь фундамент оказался в воде.

Авария повлекла затопление огородов, трамвайных путей и пешеходных дорожек.

Ночью днепряне, живущие на ул. Бердянской, обнаружили, что их дома затопило. Движение электротранспорта в этой местности перекрыто, потому что рельсы полностью утопают в канализационной воде черного цвета.

Напомним, в киевской многоэтажке нашли взрывчатку с детонаторами: подробности ЧП.

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